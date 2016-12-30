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Cihat Arslan sürprizi!
30 Aralık 2016 , 11:07
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Devre arasında şok operasyonla beklentilerin altında kalan futbolcuları gönderecek Galatasaray'da Jan Olde Riekerink için de ayrılık çanları çalıyor. Daha önce Slaven Bilicismini ortaya atan yönetimin Riekerink'e olumsuz bakan isimleri, bu kez Cihat Arslan'ı gündeme getirdi.
3-2’lik Tuzlaspor yenilgisi sonrasında yönetimde, “Şimdi olmazsa bile sezon ortası Riekerink, bir şekilde gidecektir. Zaman ve şampiyonluk iddiasını kaybetmeyelim. Cihat Arslan, Galatasaray içinde bulunmuş, camiayı tanıyan, genç ve disiplinli bir teknik adam. Yerli ve yabancı uyumunu sağlayıp Hamza Hamzaoğlu ile yaşanan başarıyı yineleyebilir. Kadrodaki kökten değişiklikleri de yapabilir” görüşü dillendiriliyor.
Sezona Akhisar Belediyespor’da giren ancak yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonrası üçüncü haftada istifa eden Arslan, Ege ekibini ligin dişli takımlarından biri haline getirmişti. (AMK)
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