Çin yolcusu kalmasın!

Galatasaray’ın dünyaca ünlü Alman yıldızı Lukas Podolski adım adım Çin’in yolunu tutuyor.

Burak Yılmaz’ın formasını giydiği Çin ekibi Beijing Guoan sürpriz şekilde sarı-kırmızılı kulübe 32 yaşındaki Podolski için 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken olumlu yanıt almıştı. Çinliler resmi teklif yaptıkları başarılı futbolcuyla da prensipte el sıkıştı. Podolski kendisine önerilen 3 senelik cazip teklifi kabul etti.

Menajerler aracılığıyla gelen teklifi Podolski ve menajerine yönlendiren Galatasaray yüksek ihtimalle bu satışı gerçekleştirecek. Alman futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten kazandığının iki katını Çin ekibinden istediği ayrıca 3 yıllık imzada ısrarcı olduğu bildirildi. Çinlilerin, Podolski’yi çok istedikleri ve bütün şartları yerine getirmeye hazır oldukları dile getirildi.

Ancak Cim-Bom’da yönetim gelen teklifin resmi olarak kendilerine iletilmesini şart koştu. Böylece Galatasaray ve Podolski tarafından kabul edilen teklifin hayata geçmesi için menajerlere “Bize Çin kulübünden resmi teklif ile gelin” mesajı iletildi.

Scout ekibine talimat

Galatasaray’da, Podolski’nin durumuna göre transfer stratejisinin ele alınacağı vurgulandı. Sigthorsson’un sözleşmesini fesh eden ve Podolski’yi satmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte, forvet transferi için izleme komitesine talimat verildi.

Galataaray, Podolski’yi satarsa en kısa süre içinde golcü transferini gerçekleştirecek.

3: Podolski ligde çıktığı 9 karşılaşmada rakip filelere 3 gol bıraktı. 2 de asist yapan Alman oyuncu 531 dakika süre aldı ve 171 dakikada bir gol attı. Podolski toplamda ise 12 maçta 6 gol 3 asistle oynayıp, 2 maçta 1 gol ortalaması yakaladı.

(Milliyet)