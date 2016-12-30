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Fenerbahçe'den izin başladı!
30 Aralık 2016 , 11:45
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir haftalık devre arası izni başladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda dün Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli futbolcular, 7 gün izin yapacak.
Teknik direktör Dick Advocaat tarafından 1 hafta izin verilen futbolcular, 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak. Devre arası kampı için aynı gün Antalya'ya hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk antrenmanını da akşam saatlerinde burada gerçekleştirecek.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde konaklayacak sarı-lacivertlilerin kampı, 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek. Sarı-lacivertli takım, 12 Ocak'ta İstanbul'a dönecek.
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