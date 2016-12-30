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Fenerbahçe'den TFF'ye Aziz Yıldırım imzalı yazı!

Tarih30 Aralık 2016 , 16:26

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Fenerbahçe'den TFF'ye Aziz Yıldırım imzalı yazı!

Fenerbahçe, Futbol Federasyonu’na Aziz Yıldırım'ın imzasıyla bir yazı gönderdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Aziz Yıldırım'ın imzasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına gönderdiğimiz 30.12.2016 tarihli ve 762 sayılı yazı şöyledir:

 

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