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Fenerbahçe'den TFF'ye Aziz Yıldırım imzalı yazı!
30 Aralık 2016 , 16:26
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe, Futbol Federasyonu’na Aziz Yıldırım'ın imzasıyla bir yazı gönderdi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Aziz Yıldırım'ın imzasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına gönderdiğimiz 30.12.2016 tarihli ve 762 sayılı yazı şöyledir:
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- Futbol
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