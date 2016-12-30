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Fenerbahçe'ye kötü haber!

Tarih30 Aralık 2016 , 18:47

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Fenerbahçe'ye kötü haber!

14 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow da görev alacak. Başarılı oyuncu Süper Lig'de ilk 3 haftayı kaçırabilir.

Senegal Milli Takımı’nda forma giyen Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında Fenerbahçe’yi üç maç yalnız bırakabilir.

Gabon’un ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupası’nda yer alan Senegal, sarı-lacivertli golcü oyuncu Moussa Sow’u kadroda davet etti. Türkiye’den ayrıca Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Alanyaspor’dan Lamine Gassama ve Osmanlıspor’dan Papa Ndiaye’ye Senegal Milli Takımı için ter dökecek. Senegal’in çeyrek finale kadar yükselmesi durumunda 4 futbolcu takımlarının ikinci yarının 3 maçında forma giyemeyecek.

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