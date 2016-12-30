- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe'ye kötü haber!
30 Aralık 2016 , 18:47
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
14 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Kupası'nda Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow da görev alacak. Başarılı oyuncu Süper Lig'de ilk 3 haftayı kaçırabilir.
Senegal Milli Takımı’nda forma giyen Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında Fenerbahçe’yi üç maç yalnız bırakabilir.
Gabon’un ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupası’nda yer alan Senegal, sarı-lacivertli golcü oyuncu Moussa Sow’u kadroda davet etti. Türkiye’den ayrıca Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Alanyaspor’dan Lamine Gassama ve Osmanlıspor’dan Papa Ndiaye’ye Senegal Milli Takımı için ter dökecek. Senegal’in çeyrek finale kadar yükselmesi durumunda 4 futbolcu takımlarının ikinci yarının 3 maçında forma giyemeyecek.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar