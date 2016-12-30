Forvet için 2 isim!

Sigthorsson’un sözleşmesini fesheden Poldi’yi ise Çin’e satmayı planlayan Galatasaray’ın yeni golcü adayları; Oumar Niasse ve Edu Vargas

Sezonun ilk yarısını kupa şoku ile bitiren Cimbom'da gözler transfere çevrildi. Yeni futbolcu alabilmesi için önce oyuncu göndermesi gereken yönetim, Lukas Podolski için Çin'in Beijing Gouan takımından gelen teklife kilitlendi. 3 yılda 27 milyon euro kazanma fırsatı yakalayan Alman yıldızın, Çin'de kendi markalı ürünlerini de satmayı planladığı ve gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Lukas'tan 7 milyon euro bonservis bedeli bekleyen yönetim, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesini ise dün akşam resmen feshetti.

SÜRPRİZ İSİMLER DE VAR

Kolbeinn'i gönderen, Podolski'yi de değerini bulması halinde satacak olan Galatasaray yönetimi, forvette açılacak 2 kişilik kontenjanı en az bir kaliteli golcü ile takviye etmeyi planlıyor. Bir süredir görüşülen Everton'ın 26 yaşındaki forveti Oumar Niasse ve Hoffenheim'ın 27 yaşındaki golcüsü Edu Vargas için pazarlıklarda önemli mesafe alındığı dile getirildi. Yönetimin sürpriz isimlerle de temasta olduğu ifade ediliyor. (Fotomaç)