Forvet için Demir çözüm!

Kolbeinn'in geri gönderilmesine karar verilmesinin ardından kolları sıvayan Galatasaray yönetimi bir süredir nokta atışı yapmak istiyor...

Uzun süredir Eduardo Vargas ile ilgilenen sarı-kırmızılı yönetimin Trabzonspor'la temas kurduğu ve Muhammed Demir'i istediği bildirildi. Daha önce de gündeme gelen ve Trabzonspor'da tutunamayan Muhammed için iki kulüp arasında bir dizi görüşmelerin gerçekleştiği bildirildi.

Bizzat Başkan Dursun Özbek tarafından yönetilen görüşmelerde Muhammed için önemli mesafe katedildi. Özbek'in Muhammed için Chedjou artı bir miktarda para önerdiği bildirildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile iyi ilişkileri bulunan Özbek'in bu transferi bitirmeye yakın olduğu da belirtildi. (Fotospor)