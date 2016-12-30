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Galatasaray aradan çekildi!
30 Aralık 2016 , 09:19
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Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajerliğini yapan babasının Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temasa geçmesinden rahatsız olunca futbolcuyu gündeminden çıkardı.
Galatasaray’da saatler süren zirvede transferle ilgili olarak da radikal kararlar alındı. Buna göre gündeme gelen Trabzonsporlu Mehmet Ekici için Galatasaray transferden çekilme kararı aldı. Oyuncunun menajerliğini yapan babasının Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temasa geçmesinden rahatsız olan sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu gündeminden çıkardı.
Yöneticiler Mehmet Ekici’nin önemli bir ihtiyaç olmadığı konusunda birleşirken, Trabzonspor’dan gelen Mehmet Ekici-Sinan Gümüş takas önerisi de geri çevrildi.
Galatasaray’ın stoper için gündeminde olan Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık için randevu tarihi belli oldu. Başkan Dursun Özbek’in Pazartesi günü Ankara’ya giderek Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’la masaya oturacağı belirtildi. (Milliyet)
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