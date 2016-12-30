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Galatasaray Mehmet Ekici için kararını verdi!

Tarih30 Aralık 2016 , 23:06

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Galatasaray Mehmet Ekici için kararını verdi!

Mehmet Ekici'nin transfer görüşmelerini yapan babası Hacı Ekici, Galatasaray Kulübünden yıllık 2.3 milyon eurodan 4.5 senelik kontrat talep etti.

Galatasaray'da UEFA'nın 65 milyon euroluk bütçe kısıtı nedeni ve transferdeki önceliğinin stoper ve kanat oyuncusunu olduğunu ifade edip Mehmet Ekici'den vazgeçti.

Hürriyet

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