Galatasaray ve Chedjou PFDK'ya sevk edildi!

PFDK kararlarıyla ilgili TFF'den açıklama yapıldı.

"Hukuk Müşavirliği'nce 30.12.2016 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TUZLASPOR Kulübü'nün 28.12.2016 tarihinde oynanan TUZLASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.12.2016 tarihinde oynanan TUZLASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu AURELIEN BAYARD CHEDJOU FONGANG'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 29.12.2016 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.12.2016 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."