Galatasaray'a transfer müjdesi!

Aslan’ın sağ bek adaylarından Vidal’in Barcelona’dan ayrılması kesinlik kazandı. Marca gazetesi, Vidal’ın yerine 34 yaşındaki Srna’nın transfer edileceğini duyurdu.

Cim Bom’a müjdeli haber... Galatasaray’ın sağ bek için düşündüğü adaylardan Aleix Vidal’in, kulübü Barcelona’dan ayrılması kesinleşti.

İspanyol gazetesi Marca’nın haberine göre Barça, Vidal’i gönderip yerine Shakhtar’ın 34 yaşındaki sağ beki Srna’yı transfer edecek.

27 yaşındaki Vidal için de gelen tüm teklifler değerlendirmeye alınacak. Sarı-Kırmızılılar süreci yakından takip ediyor. Bu transfer için birkaç menacere birden yetki verildiği ve oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmasının planlandığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi ayrıca Vidal’ın satın alma opsiyonunu da elde etmek istiyor ve bu konudaki girişimler devam ediyor. (Fanatik)