Galatasaray'da 9 yolcu!

UEFA'nın mali denetimi altında olan Galatasaray'da Ocak ayı hareketli geçecek. Sarı kırmızılı kulüp, birçok oyuncu ile yolları ayırmayı planlıyor. Bunların başında Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop, Aurelien Chedjou geliyor.

Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

Sabah'ın haberine göre; Salih Dursun'u Antalyaspor'a yollayan Galatasaray, Çaykur Rizespor'un geri yolladığı Emrah Başsan ve Kanada'dan dönen Lucas Ontivero'yu da gönderecek.

Yatarak para kazanan Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili'nin de bileti kesildi. Jem Paul ve Endoğan'ın sözleşmeleri feshedilecek...

Umut ise 1.Lig takımı Manisaspor'a gidecek. Operasyon bunlarla sınırlı kalmayacak. Sezon başında Trabzonspor'dan alınan Cavanda ve Porto'dan kiralanan ancak performanslarıyla hayal kırıklığı yaşatan Josue de topun ağzında. İki oyuncunun da menajerleri, görüşme amacıyla kulübe çağrıldı.

Josue ligde biri ilk 11 olmak üzere 9 karşılaşmada forma giyerken, Sabri'nin yerine alınan Cavanda ise bir maça ilk 11 olmak üzere Süper Lig'de sadece 5 maçta görev aldı.