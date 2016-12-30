Galatasaray'da ikinci Grosskreutz vakası

Galatasaray'ın geçen sezon faks skandalı yüzünden oynatamadığı Alman orta saha Kevin Grosskreutz'tan sonra sözleşmesi feshedilen İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson da sahaya çıkmadan Aslan’dan 4 ayda 400 bin Euro kazandı.

UEFA’nın finansal kıskacındaki Galatasaray Ocak ayında başlayacak transfer dönemi için para bulamazken, sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayıp bir dakika forma giymeden takımdan ayrılan isimlere Kolbeinn Sigthorsson da eklendi. Sabah’tan Bülent Timürlenk’in haberine göre işte Galatasaray’da Endoğan Adili ile başlayan Kevin Grosskreutz ile devam eden “Yattığı yerden” para kazananlar:

Sezon başında 700 bin Euro karşılığında Fransız kulübü Nantes’tan kiralanan ve bir yıl için 1 milyon 215 bin Euro alacağı açıklanan İzlandalı santrfor Eylül ayında milli takımda sakatlandı ve Galatasaray formasını bir kez olsun giyemedi. Sigthorsson ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, KAP’a yaptığı açıklamada yarım sezon için oyuncuya 400 bin Euro ödeyecek. Nantes kulübü de kiralık bedeli için 350 bin Euro alacak.

FAKS KURBANI GROSSKREUTZ

Geçen sezon transfer son saatlerinde Borussia Dortmund’dan alınan Kevin Grosskreutz Galatasaray kulübünde yaşanan “faks skandalı” yüzünden forma giyememiş ve devre arasında kulüpten ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı formayı giymeden cebine 925 bin Euro’yu cebine koyan Alman futbolcu gibi bir başka isim de sahaya çıkmadan para kazanmaya devam ediyor.

ENDOĞAN’I TANIYAN YOK!

Ünal Aysal döneminde arkadaş tavsiyesiyle alınan İzet Hajrovic’ten büyük zarar eden Galatasaray, Lucas Ontivero, Oğuzhan Kayar gibi isimleri de milyonları saçmış genç gurbetçi oyuncu Endoğan Adili’yi de kadrosuna katmıştı. Endoğan yılda 250 bin Euro kazanıyor.

(AMK Spor)