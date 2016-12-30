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İkinci menajer ortalığı karıştırdı!
30 Aralık 2016 , 12:16
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Ryan Babel'in bir anda ortaya çıkan ikinci menajeri ortalığı karıştırdı.
Beşiktaş, İspanya'nın Deportivo takımından renklerine bağladığı Ryan Babel ile ilgili dün menajer sıkıntısı yaşadı. Hollandalı futbolcu ile yapılan görüşmelerde ikinci menajerin sürpriz şekilde ortaya çıkması ve ekstra taleplerde bulunması krize yol açtı. Menajerin, 30 yaşındaki oyuncu için komisyon ücretinde artış istemesi siyah-beyazlı yönetimi çileden çıkarttı.
Babel’le 1.5+1 yıllık sözleşme karşılığında 3 milyon 250 bin Euro'ya anlaşan siyah-beyazlı yönetimden artı 350 bin Euro daha istendi. Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla anlaştıkları rakamın üzerinde tek bir kuruş ödemeyeceğini menajere iletti. Yaşanan olayın ardından Ryan Babel bizzat devreye girerek ikinci menajerini aradan çıkarttı ve krize son verdi. (AMK)
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