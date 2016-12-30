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İşte Quaresma'nın yeni oyuncağı!
30 Aralık 2016 , 22:23
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Portekizli futbolcu Quaresma, yeni bir lüks spor araç aldı. Yıldız oyuncu aracı ile poz vermeyi de ihmal etmedi.
Siyah beyazlı yıldız futbolcu, aldığı aracı Instagram sayfasından 'Benim yeni makine' yazısı ile böyle paylaştı.
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