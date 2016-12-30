Kaan Ayhan için Galatasaray açıklaması!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın stoper bölgesine düşündüğü Kaan Ayhan için Düsseldorf'tan resmi açıklama geldi.

Bild gazetesine konuşan Düsseldorf oyuncu izleme komitesi başkanı Uwe Klein, Kaan için resmi bir teklif almadıklarını söylerken, "Ama Galatasaray'ın ilgisini duyduk. Burada Kaan'ın ne istediği önemli" diye konuştu.

Bu sezon 11 resmi maçta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu stoper, ön libero ve orta saha bölgelerinde görev aldı.

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sakatlığı ve Aurelien Chedjou'nun da ayrılışı sonrası stoper transferine hız verlmişti.