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"Kendine kulüp bul"

Tarih30 Aralık 2016 , 09:45

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Kendine kulüp bul

Beşiktaş, sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan tecrübeli oyuncuya “Kendine kulüp bul” dedi!

BEŞİKTAŞ’IN tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak’ın siyah-beyazlı takımla yolları ayrılmak üzere. Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle defalarca tedavi görüp bıçak altına yatan ve yaklaşık 2 senedir doğru düzgün maç oynayamayan Veli’nin sözleşmesi dondurulmuştu.

SEZONUN ikinci yarısından itibaren yeniden takıma dönme hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği öğre-nildi. Yönetimin, Veli’ye kendisine kulüp bulmasını söylediği belirtilirken şu ana kadar savaşçı futbolcuya bir transfer teklif gelmedi. Siyah-beyazlılarla 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Veli’nin sezonun ikinci devresini kiralık olarak bir başka takımda geçirmesi bekleniyor. (Vatan)

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