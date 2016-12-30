- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Kendine kulüp bul"
30 Aralık 2016 , 09:45
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş, sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan tecrübeli oyuncuya “Kendine kulüp bul” dedi!
BEŞİKTAŞ’IN tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak’ın siyah-beyazlı takımla yolları ayrılmak üzere. Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle defalarca tedavi görüp bıçak altına yatan ve yaklaşık 2 senedir doğru düzgün maç oynayamayan Veli’nin sözleşmesi dondurulmuştu.
SEZONUN ikinci yarısından itibaren yeniden takıma dönme hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda düşünmediği öğre-nildi. Yönetimin, Veli’ye kendisine kulüp bulmasını söylediği belirtilirken şu ana kadar savaşçı futbolcuya bir transfer teklif gelmedi. Siyah-beyazlılarla 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Veli’nin sezonun ikinci devresini kiralık olarak bir başka takımda geçirmesi bekleniyor. (Vatan)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar