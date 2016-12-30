Menajerlerin iştahı kabardı!

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi. Hollandalı menacerler de Dick Advocaat’a Van Ginkel ve Elia’yı Sarı-Lacivertliler’e getirebileceklerinin mesajını gönderdi.

Sarı-Lacivertliler’in ocak ayı için transfer çalışmalarına başlaması ve özellikle hücum hattına oyuncu araması, menacerlerin de iştahını kabarttı. Yönetim, Advocaat’ın talebi doğrultusunda hareket edeceği için, tecrübeli teknik adama birçok oyuncu öneriliyor.

Eljero Elia önerildi

Bunlardan en dikkat çekenleri ise Hollanda merkezli firmalar olan Juzzt Football ile Wasserman Netherlands’dan geldi. Galatasaraylı Nigel De Jong’un de temsilciliğini yapan Juzzt Football’dan Rodger Linse, Advocaat’a Feyenoord’lu Eljero Elia’yı önerdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun uygun bir bedelle Fenerbahçe’ye imza atabileceği kaydedildi. Hollandalı futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro (11 milyon TL).

Gündeme alınacaklar

Dirk Kuyt’ın menacerliğini de yapan Wasserman ise daha önce de Kanarya’nın gündemine gelen Marco van Ginkel’i getirebileceklerini, Dick Advocaat’a iletti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Chelsea’de hiç forma şansı bulamadı. Van Ginkel, kendisini yakından tanıyan ve yeniden yıldızını parlatabileceğini düşünen Advocaat’ın zaten listesinde yer alıyordu. Fenerbahçe eğer Depay, Mata, Ben Arfa ve Fabregas’ta beklenen ilerlemeyi sağlayamazsa, bu ikiliye yönelebilir. (Fanatik)