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Milosevic dönebilir!
30 Aralık 2016 , 08:39
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Beşiktaş’ın Alman ekibi Darmstadt’a kiraladığı genç stoper Alexander Milosevic’in, Ocak ayında Kartal’a geri dönebileceği iddia edildi. Bild’e göre Darmstadt, Milosevic’in kiralık sözleşmesinin feshedileceğini Siyah-Beyazlı yönetime bildirildi.
Bu durumda Milosevic, ara transfer döneminde Beşiktaş’a geri dönecek. 24 yaşındaki İsveçli savunma oyuncusunun hazırlık kampına katılıp katılmayacağına Şenol Güneş’in karar vereceği öğrenildi. Beşiktaş ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Milosevic, Alman ekibine 200 bin Euro karşılığında kiralanmıştı. (Fanatik)
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