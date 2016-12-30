Olay yaratacak iddia!

Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a menajeri Ahmet Bulut yoluyla resmi teklif yapıldı.

FFP kurallarına uymak adına birçok alanda kısıtlamalara giden Galatasaray'ın transferdeki önceliği bonservisi elinde olan oyuncular. Sar-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım için resmi girişimlerde bulundu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutan Galatasaray, oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile dirsek temasına girdi. Son 2 sezondur performansını oldukça yükselten Hasan Ali Kaldırım, Dick Advocaat'ın en güvendiği isimlerden biri.

2. Gökhan Gönül vakası yaşanır mı?

Fenerbahçe yönetimi aldığı prensip kararıyla sezon sonunda önce hiçbir oyuncuya sözleşme imzalatmıyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım da bunlardan birisi. Galatasaray dışında Avrupa'dan birçok kulüp, Hasan Ali'yi kadrosuna katmaya çalıştığını ve kendisiyle görüşmek istediği menajeri Ahmet Bulut tarafından yöneticilere sürekli aktarılıyor. Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılma sürecinde oldukça önemli etkisi bulunan Hasan Ali konusunda da yönetimi zorlayacağı ise konuşulanlar arasında. (Fotospor)