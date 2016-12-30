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Olcay etkisi!
30 Aralık 2016 , 09:18
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Almanya’dan Beşiktaş’a geldiği günden bu yana futbolu ve hırslı yapısıyla alkışlanan Olcay Şahan geçen sezonun en etkili isimlerinden birisi olmayı başarmış ve elde edilen şampiyonlukta vitrine çıkmıştı.
Olcay geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 1.052 dakika görev alırken bu süreye 3 gol, 5 asist sığdırmıştı. Takımı ateşleyici özelliğiyle büyük katkı sağlayan milli futbolcu bu sezon ise kadroda kendine yer bulmakta zorlanıyor. Deneyimli oyuncu şans bulduğu 501 dakikada 2 gol attı ve asist yapamadı.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in son olarak Konyaspor maçında 90 dakika görev verdiği ve ardından yavaş yavaş yedeğe çektiği Olcay Şahan’ın düşüşü Beşiktaş’ı da olumsuz etkiledi.
Siyah-beyazlı futbolcunun genelde kulübede oturması, Beşiktaş’ın istatistiklerine yansıdı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 maça çıkan Olcay, 351 dakika görev oynarken, Boluspor’la oynanan son maçta 2 asiste imza attı. (Milliyet)
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