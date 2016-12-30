Özbek'ten futbolculara ağır sözler!

Galatasaray Yöneticisi Mehmet Özbek, Tuzlaspor yenilgisi sonrası küplere bindi. Özbek, futbolcular için 'Bunların hepsi ruhsuz. Doğru dürüst oynayan yok' dedi.

Ligde son haftalarda topladığı puanlarla zirve yarışına ortak olan Galatasaray’ın, önceki gün Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'a mağlup olması gündeme oturdu. Teknik Direktör Riekerink maç sonrası, “Futbolcularımdan utanıyorum” demişti. Daha sert ifadeler ise yönetici Mehmet Özbek'ten geldi. Özbek, takımın kendilerini kahrettiğini belirterek, “Bunların hepsi ruhsuz. Doğru dürüst oynayan yok. Devre arasında bu durumu değiştireceğiz. Taraftarımızın içi rahat olsun” şeklinde konuştu.

Özbek, Ocak ayında yapılacak transfer çalışmaları için ise net ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılı yönetici, “2 forvet ve 2 savunma oyuncusu alacağız. 6 futbolcuyla yollarımızı ayıracağız. Bunların ilki sakatlığından dolayı forma giyemeyen Sigthorsson. Podolski için ise Çin kulübü Beijing Guoan ile anlaşmaya vardık. Podolski'nin kararı sonrasında net durum ortaya çıkacak” dedi. Mehmet Özbek, gidecek diğer oyuncuların ise Riekerink'in raporundan sonra kesinleşeceğini açıkladı. (AMK)