Sabıkası korkutuyor!

Kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike’nin takımdan gönderilmesi için uğraşılsa da beklenen sonuç bir türlü alınamadı. Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Emenike’nin son 2.5 yılda arka arkaya yaşadığı başarısızlıklar işleri sıkıntıya sokuyor.

Spartak Moskova ile yapılan temaslarda da somut bir adım atılamaması bu duruma en somut örnek gösteriliyor. Nijeryalı yıldızın özellikle yüksek maaşı da kiralık anlaşmaların önünü tıkıyor. Tecrübeli futbolcu, 2014-15 sezonuyla beraber başlayan düşüşünü bitiremedi. Disiplinsiz davranışlarıyla Fenerbahçe’de İsmail Kartal döneminde tartışılan Emenike, daha sonra kiralık gittiği Al Ain’de de istenmeyen adam ilan edilmişti.

West Ham’da da vasatı aşamayan golcü oyuncu, geri döndüğü sarı-lacivertlilerde sezona iyi başlasa da disiplin sorunu yine baş gösterdi. Dick Advocaat’ın da istemediği Emenike konusunda Avrupa kulüplerinde alıcı bulmak zorlaştı.

Bilhassa Premier Lig’de West Ham ile 6 aylık macerasında sportif olarak hiçbir katkı verememesi de transfer umutlarını azaltıyor.

Milli takım sorunu

Emmanuel Emenike’nin Nijerya Milli Takımı’nda olmaması da sanılanın aksine transferi etkiliyor. Henüz 26 yaşında iken 2015 yılında ulusal takıma vedasını açıklayan Emenike’nin orada da problemler yaşaması Avrupa kulüplerinin gözünden kaçmıyor.

Her ne kadar Afrika Uluslar Kupası gibi bir engeli olmasa da 28 yaşındaki forvetin, uluslararası arenadan bu kadar çabuk kopması ve kendini parlatma şansının azalması da eksi not olarak yorumlanıyor.

Emenike, 2014-15 sezonunda Beşiktaş derbisinde taraftar tepkisinden dolayı sahayı terk etmek istemişti. (Milliyet)