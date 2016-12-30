Stoper Sevilla'dan geliyor!

Savunmaya takviye için rotasını İspanya’ya çeviren Kartal Sevilla’nın Fransız sol stoperi Timothee Kolodziejczak için düğmeye bastı. 25 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro önerildi

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlı yönetim öncelikle bitirmek istediği stoper transferinde rotasını sürpriz bir şekilde İspanya'ya çevirdi. Beşiktaşlı yetkililer, Sevilla'da forma giyen Fransız sol stoper Timothee Kolodziejczak için ilk teklifini yaptı. Bundesliga takımlarından M'Gladbach'ın da peşinde olduğu 25 yaşındaki Fransız yıldız için siyah-beyazlılar, İspanyol temsilcisine 2 milyon euro önerdi. 2018 sezonunun sonuna kadar Sevilla ile sözleşmesi bulunan Kolodziejczak, sezon başında Younes Belhanda görüşmelerinin devam ettiği dönemde, menajeri Jen Christophe Cano tarafından yönetime teklif edilmişti. Ancak istenilen bonservis bedeli yüksek olduğu için görüşmeler tıkanmıştı.

GÜNEŞ'i CEZBETTi

2014-15 sezonunda Nice'den Sevillla'ya transfer olan Timothee Kolodziejczak, 32 resmi maçta forma giyerken, 2 de gol attı. Fransız stoper bir sezon sonra ise kariyerinin en çok forma giydiği sezonunu geçirdi ve tam 50 resmi mücadelede Sevilla formasını terletti. Bu sezon ise 5'i 90 dakikada toplam 8 karşılaşmada şans bulan Kolodziejczak, geçtiğimiz sezonlara göre gözden düşmüş görünüyor. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye konusunda Yaroslav Rakitskiy ve Manoel Messias üzerinde dursa da, 25 yaşındaki Timothee Kolodziejczak'ın sol ayaklı bir stoper olması teknik direktör Şenol Güneş'in iştahını kabartıyor. (Fotomaç)