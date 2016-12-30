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Takas istemiyor!
30 Aralık 2016 , 10:02
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Beşiktaş’ta takasta kullanılması düşünülen Kerim Frei’da sıkıntı baş gösterdi. Genç futbolcunun, Ryan Babel’in kadroya katılmasının ardından Samuel Eto’o’nun bonservisine karşılık Antalyaspor’a verilmesine karşı çıktığı öğrenildi.
Genç yıldızın, kendisini Premier Lig ve İsviçre’den isteyen takımlar olduğunu belirterek, Beşiktaş’tan ayrılması durumunda Süper Lig’den başka bir takıma gitmek istemediğini yönetime ilettiği kaydedildi. (Fanatik)
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