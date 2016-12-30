Toplantıda şoke eden sözler!

Hollandalı hoca takım toplantısında hangi kriterlere uygun futbolcuların Fenerbahçe’de kalabileceğini ifade ederken, “Bu takım için savaşan oyunculara ihtiyacım var. Emenike gibi oyunculara değil” ifadelerini kullandı. Herkesin içinde yapılan bu ağır konuşma şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Emmanuel Emenike’ye kapıları tamamen kapatırken, ikili arasındaki bağların kopma sebebi de gün yüzüne çıktı.

Takım içinde huzuru bozan, bireysel davranan ve sürekli ilk 11’de olmadığı için problem yaratan Nijeryalı futbolcu için Hollandalı hocanın sert ifadeler kullandığı öğrenildi.

Hatta Advocaat’ın bu sözleri Emenike’nin de bulunduğu takım toplantısında söylediği belirlendi. Zaten bu olaydan sonra Nijeryalı futbolcuyla yollar ayrıldı.

Sabır taşırıyordu

Emenike son dönemlerde saha içi ve dışındaki hareketleriyle Advocaat’ın sabrını taşırıyordu. Nijeryalı oyuncunun henüz kadro dışı kalmadığı günlerde yapılan bir takım toplantısında Hollandalı teknik adam fena patladı. Advocaat tüm takıma hitaben yaptığı konuşmada hangi kriterlere uygun futbolcuların Fenerbahçe’de kalabileceğini ifade ederken, “Bu takım için savaşan oyunculara ihtiyacım var. Emenike gibi oyunculara değil” ifadelerini kullandı.

Formaya küstü

Hollandalı çalıştırıcının herkesin içinde yaptığı bu ağır konuşma şok etkisi yarattı. Nijeryalı oyuncunun hocasından duyduğu bu sözler karşısında ne tepki vereceğini şaşırdığı, o günden sonra tamamen sarı-lacivertli formaya küstüğü öğrenildi. Advocaat’ın bu sert çıkışından kısa bir süre sonra Emenike kadro dışı kaldı.

Disiplinden asla taviz vermeyen, herkesin elinden gelen tüm gayreti takımı için vermesini isteyen Advocaat’ın şakasının olmadığını bu olaydan sonra anlayan sarı-lacivertli futbolcuların artık daha dikkatli davrandıkları ifade edildi.

Büyük yanılgı

Dick Advocaat göreve geldiği ilk günlerde Emmanuel Emenike konusunda çok umutluydu. Çünkü Hollandalı hocanın en çok tanıdığı isimlerin başında Nijeryalı futbolcu geliyordu.

Advocaat, Rus Milli Takımı’nı çalıştırdığı dönemde, Emenike de Spartak Moskova’da oynuyordu. Dolayısıyla tecrübeli futbolcunun o dönemki başarılı performansını yakından biliyordu. Sezon başı Hollandalı çalıştırıcının en çok güvendiği isimlerden birinin Emenike olması sarı-lacivertli yönetimi ve yetkilileri şaşırtmıştı.

Nijeryalı futbolcunun geçmiş dönemlerde yaşattığı sıkıntılardan bahsedilse de Advocaat bu bilgilere aldırış etmedi. Ancak ilk yarı bitmeden büyük hayal kırıklığı yaşadı. Rusya’dan tanıdığı Emenike ile Fenerbahçe’de çalıştığı Emenike arasında büyük farklar vardı. Advocaat sonunda radikal bir karar almak zorunda kaldı ve Emenike’yi takımdan uzaklaştırdı.

İşin sırrı; aile ortamı

Fenerbahçe’nin son dönemdeki başarısındaki en önemli etkenlerden biri de aile ortamı. Futbolcular, çoğu zaman tesislere çocuklarıyla geliyor. Antrenman sürerken çocuklar kendi aralarında oynuyor. Bu durum doğal olarak takımın kenetlenmesini sağlıyor. Ayrıca tesis dışında futbolcu eşleri ve oyuncular da yemeklerde sık sık biraraya geliyor. Eski sezonlara göre takım içindeki atmosferin çok daha olumlu olduğu ifade ediliyor. (Milliyet)