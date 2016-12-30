- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Tottenham 20 verdi, Galatasaray...
30 Aralık 2016 , 11:52
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Tottenham'ın Bruma aşkı bitmiyor.
Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesinin haberine göre Kuzey Londra ekibi, Bruma için bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çaldı. 22 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'luk bir teklif sunan Tottenham, Galatasaray'dan "25 milyonun aşağasına olmaz" yanıtını aldı.
Haberde Galatasaray'ın Bruma'nın 2018'de biten sözleşmesini yenilemek ve serbest kalma bedelini de 50 milyon Euro olarak belirlemek istediği belirtildi. Fakat genç yıldızın sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ve bu durumun da Tottenham'ın pazarlıktaki elini güçlendireceği ifade edildi.
Bu sezon toplamda 20 maçta görev alan Bruma 5 gol 5 asistlik bir katkı yaptı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar