Trabzonspor 2.5 yıllık anlaştı!

Fırtına, Portekizli sağ bek Joao Pereira’yı dün İstanbul’a getirerek sağlık kontrolünden geçirdi 32 yaşındaki savunmacı bordo-mavililerin 2 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına katılacak

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı oyuncuları tek tek Türkiye'ye getirmeye başladı. Bordo- mavililer Portekizli oyuncu Joao Pereira'yı dün Türkiye'ye getirdi. Geç saatlerde geldiği İstanbul'da bir gün kaldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 32 yaşındaki sağ bek ile anlaşmanın detayları konuşuldu. Pereira'nın Sporting Lizbon ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesih hakkı bulunuyor.

2.5 YILLIK İMZA ATACAK

BORDO-mavililerin, tecrübeli oyuncuya yıllık 1 milyon 400 bin euro vereceği, futbolcunun da bu miktarın bir kısmını kulübüyle ilişkisini kesmek için kullanacağı belirtildi. Bu arada Pereira ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarlı istediği oyuncunun defansif özelliklerinin yanı sıra hücuma da önemli katkılar yapabildiği belirtildi. Pereira'nın Tello ve Bosingwa'dan Trabzon hakkında bilgiler aldığı vurgulandı.

Portekiz'de bu sezon 14 maçta forma giyen toplam 1200 dakika sahada kalan Pereira'nın bir süredir takip edildiği ve özellikle Ersun Yanal'ın oyun sisteminde hem defansif hem de hücum özelliklerinin yüksek oluşu nedeniyle tercih edildiği belirtildi. (Fotomaç)