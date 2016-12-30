Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Traore'den yönetime rest!

Tarih30 Aralık 2016 , 08:38

Yorum
Traore'den yönetime rest!

Karabükspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Abdou Traore, ayrılmak istediğini kulübe iletmişti.

Süper Lig’in ilk yarısında 7 gol atıp bir de asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Burkina Fasolu yıldızın yeni sözleşme isteyen kulübünden şu anda aldığının iki katını talep ettiği, aksi takdirde transfer yapabilmesi için kendisine izin verilmesini istediği ifade edildi. (Fanatik)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me