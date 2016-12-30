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Traore'den yönetime rest!
30 Aralık 2016 , 08:38
Karabükspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Abdou Traore, ayrılmak istediğini kulübe iletmişti.
Süper Lig’in ilk yarısında 7 gol atıp bir de asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Burkina Fasolu yıldızın yeni sözleşme isteyen kulübünden şu anda aldığının iki katını talep ettiği, aksi takdirde transfer yapabilmesi için kendisine izin verilmesini istediği ifade edildi. (Fanatik)
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