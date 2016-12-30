Vidal ayrılmak istemiyor!

AJANSSPOR- Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Aleix Vidal, Barcelona'da kalmak istiyor.

Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Vidal'in Barcelona yönetimine ocak döneminde ayrılmakla ilgili herhangi bir talebi olmadı.

Ne İspanyol sağ bek ne de menajeri gazetenin sorularına cevap vermezken Barcelona'nın Vidal için 15 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti belirlediği söyleniyor.