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Yanal'ın alternatifi belli oldu!
30 Aralık 2016 , 20:34
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AJANSSPOR ÖZEL-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın koltuğu sallanıyor. Alınan başarısız sonuçların ardından yüksek sesle istifa tepkisi Bordo-Mavili yönetimi harekete geçirdi. Olası bir değişimde sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim tecrübeli teknik adam Samet Aybaba ile temas sağladı.
İlk olarak Ankara'daki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçından sonra Bordo-Mavili yetkililerle görüşen Aybaba'nın prensipte anlaştığı ve bu hafta içerisinde tekrar bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
-TAZMİNAT ENGEL
Ersun Yanal'ın sözleşmesindeki yüklü tazminat maddesi yönetimi kara kara düşündürürken, Yanal'ın rızasıyla takımdan ayrılması bekleniyor.
Öte yandan yaşındaki çalıştırıcı Aybaba geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Aybaba sezonunda Bordo-Mavili takımda görev almış ve Türkiye Kupasını kazandırma başarısı göstermişti.
Başarılı çalıştırıcı Samet Aybaba 61 yaşında ve 2002-2004 yılları arasında Trabzonspor'u çalıştırmıştı.
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