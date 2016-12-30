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"Yerli Messi" Barça'dan davet aldı!

Tarih30 Aralık 2016 , 12:01

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Kayserispor U14 takımında forma giyen Emre Demir'e Barcelona kancası. 

Yerel medyada yer alan habere göre 12 yaşındaki "Yerli Messi" lakaplı futbolcu ocakta Barcelona'ya giderek orada 2 hafta boyunca idmanlara çıkacak. 

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