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"Yerli Messi" Barça'dan davet aldı!
30 Aralık 2016 , 12:01
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Kayserispor U14 takımında forma giyen Emre Demir'e Barcelona kancası.
Yerel medyada yer alan habere göre 12 yaşındaki "Yerli Messi" lakaplı futbolcu ocakta Barcelona'ya giderek orada 2 hafta boyunca idmanlara çıkacak.
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