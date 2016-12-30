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Yöneticiden flaş gönderme!
30 Aralık 2016 , 11:10
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Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Teknik Direktör Ersun Yanal'a Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı göndermesi yaptı.
Kendisine ait sosyal medya hesabından Seyit Onbaşı'nın görselini paylaşan Saral, "Bize Çanakkale ruhu şart hocam. Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit Onbaşı'lar lazım hocam. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" ifadelerini kullandı.
Bize Çanakkale ruhu şart HOCAM!Bu ruhu takımına aşılayacak Koca SEYİT onbaşilar lazım HOCAM Savaşmaya Yürek yoksa zorla güzellik olmaz HOCAM pic.twitter.com/0Pyr306msS— Gökhan Saral (@GokhanSaralTS) December 29, 2016
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