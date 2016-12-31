'10 numara' Camilo

Brezilya basını, 10 numara bölgesine takviye yapmayı düşünen Trabzonspor’un Botafogo’da top koşturan 30 yaşındaki deneyimli oyun kurucu Fernando Camilo’yu gündemine aldığını iddia etti.

Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan oyuncu için Bordo-Mavililer’in Brezilya ekibi ile ilk temasında 1 milyon 750 bin Euro’luk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Geride bırakacağımız yılda Botafogo formasıyla 26 resmi maça çıkan Camilo’nun 5 gol, 1 asisti bulunuyor.