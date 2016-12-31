Aatif mesaisi!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Aatif-Mehmet Ekici takası için görüşmeler devam ediyor. Aatif’ın önceki akşam oynanan kupa maçı kadrosuna girmemesi bu görüşmelerin daha ileri taşındığı iddialarını güçlendirdi.

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci yarıda kadroda görmek istediği Fenerbahçeli Aatif Chahechohue için girişimler sürerken, Faslı orta saha oyuncusunun kupa maçında kadroda olmaması, "Trabzonspor'a gidiyor" şeklinde yorumlandı. Mehmet Ekici'nin adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından gurbetçi oyuncunun transferinden kazanç sağlamak isteyen bordo-mavili yönetim, bu transferleri takasla bitirmekte kararlı. Fenerbahçeli yöneticilerin de "Aatif'i Trabzonspor istiyor" demesinin ardından transferin gelecek hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Aatif'ın, 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakmaması transferin önündeki en büyük engel olarak dururken, bordo-mavililerin, orta saha oyuncusunu ikna için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

EŞYALARI İSTANBUL'A GİTTİ

Bu arada Mehmet Ekici'nin aynı zamanda menajerliğini yapan babasının da oyuncunun Trabzon'daki eşyalarını topladığı ve İstanbul'a taşıdığı iddia edildi. Bu konuda yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Aatif işinin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

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