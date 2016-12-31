Ajansspor duyurdu, Fenerbahçe de açıkladı!

Ajansspor'un gün içerisinde duyurduğu transfer haberi resmiyet kazandı. Fenerbahçe devre arasının ilk transfer takviyesini yaptı.

Ajansspor'un 'Fenerbahçe ilk transferini yaptı!' haberi: http://bit.ly/2hCBeWP

Sarı lacivertli takım, devre arası transfer dönemine Ukrayna'da bir orta saha oyuncusu alarak başladı. Zorya Luhansk'ta kiralık olarak oynayan Oleksandr Karavaev sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

Gün içerisinde ilk olarak Ajansspor'un duyurduğu transfer haberi ile ilgili, Fenerbahçe resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.

"Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavayev’in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."