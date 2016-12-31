Alacağı ücret belli oldu!

22 yaşındaki Çalık yıllık 1.2 milyon euro’luk teklife ‘evet’ dedi; bonservis görüşmesi yarın. Başkan Dursun Özbek, Ankara'da İlhan Cavcav ile masaya oturup Ahmet'in tapusunu da alacak.

Galatasaray, transferde ilk operasyonunu büyük ölçüde tamamladı. Savunmada yaşanan sıkıntıya çözüm arayan sarı-kırmızılılar, 1 numaralı hedefi Gençlerbirliği'nin ve milli takımın stoperi olan Ahmet Çalık ile her konuda anlaşma sağladı. 22 yaşındaki oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile önceki gün Florya'da bir araya gelen başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in yıllık 1.2 milyon euro'ya el sıkıştıkları bildirildi. Ahmet Çalık'ın teknik direktörü Ümit Özat'a da Galatasaray'la anlaştığını söylediği ve anlayış istediği öğrenildi.

BAŞKANLAR NOKTAYI KOYACAK

Başkan Dursun Özbek bonservis konusunu görüşmek için yarın Ankara'ya giderek Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturacak. Özbek'in kapıyı 4 milyon euro'dan açacağını açıklayan Cavcav'a ilk olarak 2 milyon euro artı gözden çıkarılan oyunculardan 1 ya da 2 futbolcu teklif edeceği belirtildi. Cavcav'ın bu teklifi kabul etmemesi halinde pazarlıkla 3 milyon euro'ya Ahmet Çalık'ın transferinin noktalanması bekleniyor.

CAVCAV: FİYATI 4 MİLYON EURO

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservis bedelinin 4 milyon euro olduğunu tekrarlarken, pazarlık kapısını açık bıraktı. Cavcav, "Galatasaray'ın Ahmet ile anlaştığını ben de duydum, 'hayırlı olsun' diyeceğim ama biz izin vermeden bir yere gidemez. Galatasaray ile pazar günü (yarın) görüşeceğiz. Ahmet'in transferine icazet verme şartımız 4 milyon euro'dur. Görüşmelerin seyrine göre bir anlaşma noktası ararız" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK G.SARAY'IN

Ahmet Çalık için Beşiktaş da devreye girdi ancak Galatasaray elini çabuk tuttuğu için transferi büyük ölçüde bitirdi. İlhan Cavcav da Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş da Ahmet'i istedi ama ben Galatasaray'a söz verdim, dolayısıyla önce onlarla görüşeceğiz" dedi.

65 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Gençlerbirliği'nin alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, 2011 yılından bu yana A takımda görev yapıyor. Bu sezon 17 maçta 1 asisti olan 22 yaşındaki oyuncu toplamda ise 123 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 58 kez alt kategorilerde ay-yıldızlı milli formayı giyen ve 5 gol atan genç stoper, 7 kez A Milli Takım'da yer aldı. 1.84 boyundaki futbolcu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

10 KAT FAZLA KAZANACAK

Galatasaray'ın yıllık 1.2 milyon euro teklifine 'evet' diyen Ahmet Çalık'ın maaşında yaklaşık 10 kat oranında artış yaşanacak. Başarılı savunmacının, Gençlerbirliği'nde 500 bin TL (yaklaşık 140 bin euro) garanti paraya oynadığı ifade edildi.

Fotomaç