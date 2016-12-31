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Alexander Karavaev'in ilk sözleri!
31 Aralık 2016 , 22:00
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Ajansspor'un gün içerisinde duyurduğu transfer haberi resmiyet kazandı. Fenerbahçe devre arasının ilk transfer takviyesini yaptı.
Ajansspor'un 'Fenerbahçe ilk transferini yaptı!' haberi: http://bit.ly/2hCBeWP
Fenerbahçe Zorya Luhansk oyuncusu Alexander Karavaev ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe 24 yaşında sağ kanatta forma giyen Alexander Karavaev için kulübüne 100 bin euro oyuncuya ise 6 ay için 500 bin euro ödenecek.
Sarı-Lacivertlilerin ilk transferi Alexander Karavaev yaptığı ilk açıklamada, "Yeni takımda sol kanatta oynamak istiyorum. Kulübüme anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum, Fenerbahçe'nin teklifini olumlu değerlendirdi. Türkiye'nin önde gelen kulübü olan Fenerbahçe'de oynayacağım. Kendimi göstermeye ve en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
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