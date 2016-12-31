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Aslan, Kaan Ayhan için bastırıyor!
31 Aralık 2016 , 08:51
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Sarı-kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf’un gurbetçi stoperi Kaan Ayhan’ın transferini de bitirmek üzere. Alman ekibi, G.Saray’ın ilgisini doğruladı.
Stopere Ahmet Çalık dışında bir oyuncu daha almayı planlayan G.Saray, gurbetçi Kaan Ayhan için bastırıyor... Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki '1.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini koz olarak kullanan yönetimin, 1 milyon euro'ya işi bitirmek üzere olduğu bildirildi. Alman ekibinin şef scoutu Uwe Klein, Bild'e yaptığı açıklamada, "G.Saray'ın Kaan'a ilgisini duyduk. Bu transferde futbolcunun ne istediği önemli. Nerede mutlu olacağını düşünüyorsa ona göre karar vermeli" dedi. Bundesliga 2'de bu sezon 10 maçta görev alan Kaan Ayhan 1 asist yaptı.
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- İlgili:
- Futbol
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