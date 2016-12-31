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Beşiktaş Eslem'i kiralık gönderdi
31 Aralık 2016 , 21:56
Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. 2.Lig Beyaz Grup lideri B.B. Erzurumspor genç oyuncusu Eslem Öztürk'ü sezon sonuna kadar kiraladı.
19 yaşındaki genç orta saha, futbola Gölcükspor alt yapısında başladı. 2015 yılında Beşiktaş'ta profesyonel sözleşme imzalayan Eslem, Süper Lig'de henüz forma şansı bulamadı.
Türkiye Kupası'nda bu sezon Beşiktaş'ta 3 maça çıkan oyuncu, U21 takımının değişilmez oyuncularından olmuştu.
(Transfer Merkezi)
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