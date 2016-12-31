Beşiktaş'ı da reddetti!

AJANASSPOR- PSG'nin yıldızı Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe'nin haricinde Beşiktaş'ın da teklifini reddetmiş.

Fransızların ünlü L'Equipe gazetesinin haberine göre PSG'de fazla forma şansı bulamayan Ben Arfa, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri reddetti ve ocak ayında ayrılmayı düşünmek istemediğini yönetime bildirdi.

Sezon başında Nice'ten bedelsiz olarak PSG'nin yolunu tutan Fransız yıldız bu sezon 18 resmi maçta 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.