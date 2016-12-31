Beşiktaş'ta rota Fernando Torres'e çevrildi!

Samuel Eto’o transferinde sezon öncesi olduğu gibi ‘Antalya yokuşu’na takılan Beşiktaş, golcü arayışlarında Atletico Madrid’in gözden çıkardığı bir diğer eski gözdesi Fernando Torres’e yöneldi.

Beşiktaş, Aboubakar'ın inişli-çıkışlı bir grafik çizmesi ve Afrika Kupası'na giderek ikinci yarının ilk haftalarında takımını yalnız bırakacak olması nedeniyle ara transfer dönemi için golcü arayışlarını sürdürüyor.

Sezon öncesi olduğu gibi devre arasında da ısrarla Beşiktaş'a gelmek isteyen Samuel Eto'o, ilk hedef durumunda. Ancak yaz döneminde de zorluk çıkaran Antalya yönetiminin 35'lik Kamerunlu golcüye karşılık Necip ve Kerim'i istemesi, bu transferi yine tıkanma noktasına getirdi. İki oyuncu da siyah-beyazlı takımdan kesinlikle ayrılmak istemiyor. Üstelik Şenol Güneş'ten de Necip'e vize çıkmadı.



Bu gelişmeler sonucunda Eto'o için beklemekten başka çaresi olmayan Beşiktaş, vakit kaybetmeden diğer golcü adaylarına yöneldi ve ilk olarak geçen yaz da gündemine gelen Fernando Torres için harekete geçti. Siyah- beyazlı yöneticilerin gizli bir operasyonla Atletico Madrid'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği 32 yaşındaki dünya yıldızını devre arasında kadrosuna katmak amacıyla İspanya'da transfer pazarlığına oturduğu konuşuluyor. İlk etapta yarım sezon kiralanıp, haziranda serbest kalınca performansına göre yeni sözleşme imzalanması planlanan Torres ile prensipte anlaşıldığı da iddialar arasında.

Amk