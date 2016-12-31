Beşiktaş'ta transfer savaşı!

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in istediklerini yönetim alamadı, tecrübeli hocanın veto ettiklerinde ise yönetim inisiyatif kullandı, Kartal’ın kadrosu da işte böyle ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla taçlandıran, bu sezon ise ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transferlerle ilgili ilginç gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, son iki sezonda takıma katılan oyunculardan bazılarını isterken, bir kısmını ise veto etti. Güneş'in takıma katılmasını istediği oyunculardan bazıları alınamazken, tecrübeli hocanın gerek görmediği isimler ise yönetimin inisiyatifiyle kadroya dahil edildi.

YÖNETİMİN ALDIKLARI

Gökhan İnler: Arjantinli oyuncu Sosa gidince teknik direktör Şenol Güneş 10 numara istedi. Yönetim, "En beğendiğimiz isimlerden biri. Sadece 10 numarada değil, her yerde oynar" diyerek Gökhan İnler'i aldı. Teknik direktör Şenol Güneş ise "Skora katkısı yok" dediği tecrübeli oyuncu için "Satılabilir" raporu verdi.

Denis Boyko: Ukraynalı file bekçisi bizzat yönetim kontenjanı ve baskısı ile transfer edildi. Teknik direktör Şenol Güneş bu transfer için, "Konuşacak fazla bir şey yok. Başkan aldı" diyerek Ukraynalı kalecinin transferinden önce kendisiyle görüşme talebini bile reddetti.

Aras Özbiliz: Genç oyuncu Aras da tıpkı kaleci Boyko gibi yönetimin şahsi transferi. Aras için siyah-beyazlı yetkililer "Çok umutluyuz" ifadesini kullandılar. Şenol Güneş ise Aras'ı görür görmez, "Sopa yutmuş gibi. Hiç kıvrak değil, hiç şansı yok" diye daha ilk idmanda notunu verdi.

Dusko Tosic: Teknik direktör Şenol Güneş daha takımın başına gelmeden önce, yönetim tarafından alındı. Tecrübeli hocaya "Tosic'i kadromuza dahil ettik" denildi.

GÜNEŞ'İN VETO ETTİKLERİ

Marcelo Guades: Geçen sezon kiralanan Marcelo'nun bonservisine 2 milyon euro verilmesine teknik direktör Güneş onay vermedi. Ama yönetim Hannover'le çoktan anlaşmıştı.

Fabricio: Şenol Güneş yönetimden, Ospina ve kendisi gibi ayaklarına hakim bir kaleci istedi. Yönetim ise kaleci antrenörü Sambade'nin kefil olduğu Fabri'yi aldı. Fabri transferinde etkili olmak Sambade'nin sonu oldu. Güneş, İspanyol kaleci antrenörüyle çalışmak istemedi. Fabri kaldı, Sambade gönderildi.

Ricardo Quaresma: Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın ismi yeniden gündeme gelince teknik direktör Şenol Güneş, "Sıkıntı yaratacak adam istemiyorum" dedi. Beşiktaş yönetimi ise, "Taraftar çok seviyor. Bize de söz verdi, sorun çıkarmayacak" diyerek, hocayı zorla ikna etti.

Alexis Delgado: Siyah-beyazlı yetkililer teknik direktör Şenol Güneş'e Celta'da oynayan Cabral'ı izlettiler. Ancak bu oyuncuyu alamayınca Alexis'i getirdiler. Tecrübeli teknik adam yarım sezon çalıştığı İspanyol stoper için "Franco'dan bile kötüydü" yorumunu yaptı.

ÖNCE 'HAYIR', SONRA 'EVET'

Vincent Aboubakar: Mario Gomez'in dönmeyi reddetmesi üzerine yönetim, Şenol Güneş'in geçen sezon Gomez ve Van Persie'yi veto ederken söylediği sözlerden yola çıkıp Aboubakar'ı aldı. Güneş, Kamerunlu'yu veto etmedi ama sözleşmesinin kiralık olması şartını koydu.

Adriano: İspanya'dan kendisine "sürekli sakat" raporu verilince teknik patron Güneş, Brezilyalı oyuncuyu istemedi. Ama ortaya konulan rakamlar (maliyet) sonrasında tecrübeli hoca "Onu başka şekillerde değerlendiririm" diyerek transfere onay verdi.

Atınç Nukan: Güneş'e göre Beşiktaş'ta oynaması imkansız. Leipzig'in verdiği rakam rüya gibi. Sadece Şampiyonlar Ligi'nin alt yapı kuralı nedeniyle dönüşüne 'evet' dedi.

Mario Gomez: Van Persie ile anlaşacakken F.Bahçe'nin araya girmesiyle Gomez gündeme geldi. Güneş, "Sakat ve yaşlı, artık yavaş" diyerek Gomez'i veto etti. Bu sezon başında ise "Ne yapıp edip elde tutalım" diyerek yönetimden ricacı oldu. Gomez'in takıma dönmemesinin nedenlerinden birisinin de Güneş'in kendisine güvenmemesi olduğu iddia edildi.

HAYAL KIRIKLIGI YARATANLAR

Rhodolfo: Şenol Güneş, uzun boylu ve topu oyuna sokabilecek Ersan Gülüm'e partner istedi. Yönetim Brezilya'dan Rhodolfo'yu getirdi. Güneş, ilk idmana çıktığında yaptığı hareketler sonrasında Rhodolfo'nun Brezilyalı olduğuna inanmadı. Yeteneklerinin çok sınırlı olduğunu ve gerekirse şans vereceğini dile getirdi, öyle de yaptı.

Andreas Beck: Yönetimden kesinlikle defansın sağına takviye istedi. Andreas Beck ismi gündeme gelince de Şenol Güneş, "Alman oyuncu her zaman iş yapar" dedi ve kabul etti. Geçtiğimiz sezon biter bitmez ilk isteği yeniden "sağ bek" oldu. 'Beck'lentilerin gerisinde kaldı.

Jose Sosa: Bilic döneminde sağ ve sol açıkta kullanıldığı maçlarda bile Sosa'ya hayran olan Şenol Güneş, göreve gelir gelmez ilk olarak Arjantinli'nin bonservisinin alınmasını istedi. Ancak Sosa ardından türlü türlü bahaneler üretince hem yönetimin hem de Güneş'in gözünden düştü.

Caner Erkin: Pereira onu kadro dışı bırakır bırakmaz Caner Erkin'e kafayı taktı. Milli oyuncu İnter'e gitti. İtalyan ekibi de Caner'i gözden çıkardığında ise hiç vakit kaybetmedi ve hemen alınmasını istedi. Caner geldi ama bu kez de talihsiz bir sakatlık yaşadı ve ameliyat oldu.

Gökhan Gönül: Teknik direktör Şenol Güneş'in, her iki sezonda da yönetime bizzat ve ısrarla adını vererek alınmasını istediği tek isim oldu. Bu sezon 12'si lig, 15 maçta forma giydi. Tecrübesi ve kalitesine kimse söz edemedi.

Utku Yuvakuran: Genç kaleci Utku Yuvakuran da, tıpkı Gökhan Gönül gibi teknik direktör Güneş'in özel ilgisi üzerine transfer edildi.

TALİSCA'YI GETİRİN BANA

Beşiktaş yönetiminin transfer edebilmek için en çok uğraştığı isimlerden biri oldu. Hatta siyah-beyazlı yetkililer, ilk olarak Benfica ile masaya oturdu ve Portekiz ekibini ikna etmeyi başardı. Ardından teknik direktör Şenol Güneş'e konu aktarıldı ve tecrübeli hocaya sambacının tüm CD'leri izletildi. Tecrübeli hocanın da ısrarcı olduğu Talisca, gelir gelmez kalitesini ortaya koydu. Genç yıldız 6'sı ligde 10 maçta forma giydi; 6 gol attı, 1 asist yaptı. Ayak tarak kemiği kırıldığı için ameliyat olan Talisca, beklenenden daha kısa sürede takıma dönerek ne kadar doğru bir transfer olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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