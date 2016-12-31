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Beşiktaş'tan sol bek atağı!
31 Aralık 2016 , 16:22
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Beşiktaş Zorya Luhansk'ın sol beki Eduard Sobol'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Ukraynalı oyuncuyu kiralamak için büyük oranda anlaşmaya vardı.,
Beşiktaş Ryan Babel'in ardından ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.
Yönetim bir süre önce ilgilenmeye başladığı Ukraynalı sol bek Eduard Sobol'u kiralama konusunda Shakhtar Donetsk ile büyük oranda anlaşmaya vardı.
21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralayacak olan siyah beyazlıların, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor. 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılması planlanan Sobol, bu transfer ile ilk kez Ukrayna dışında bir ligde forma giymiş olacak.
Shakhtar Donetsk'in sezon başında Zorya Luhanks'a kiraladığı Eduard Sobol, bu sezon Avrupa Ligi grubunda Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta forma giymişti. Ukrayna milli takımında da görev yapmaya başlayan genç sol bek, ekim ayında A milli futbol takımının Ukrayna ile oynadığı maçta 90 dakika süre almıştı.
Son iki sezonda Metalurh Donetsk ve Matalist Kharkiv'de kiralık olarak forma giyen Sobol, bu sezon Zoyra Luhanks ile 18 maça çıktı. - NTV Spor
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