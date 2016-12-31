AJANSSPOR- Nantes kulübü başkanı Waldemar Kita, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından ilk kez konuştu.

L'Equipe'e özel bir röportaj veren Kita, tatilde olduğunu söylerken, "Konu hakkında herhangi bir bilgim yok. Ne Kolbeinn ne de Galatasaray'dan bir bilgilendirme geldi" dedi.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç süre alamayan İzlandalı golcü, KAP'a yapılan açıklamayla Galatasaray'dan gönderildi.