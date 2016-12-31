Blind'den Sneijder'e büyük övgü!

AJANSSPOR - Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind, Glatasaray forması giyen tecrübeli yıldız Wesley Sneijder hakkında görüşlerini dile getirdi.

Hollanda basınına demeç veren Blind, Sneijder'in Robben ile birlikte Hollanda Milli Takımı'nın doğal liderleri olduğunu söyleyerek, "Sneijder, zor durumlarda ayakta kalmasını becerebilen biri. Bazen röportajlarında benim için iyi olacağını düşündüğü harika açıklamalar yapıyor. Onu 14 yaşından beri tanıyorum, tecrübe bakımından gerçek ve saf biri. Maç haftasının başından itibaren onunla zaman geçiriyorum. Aklından geçenler konusunda dürüst ve takım arkadaşları tarafından büyük saygı görüyor, aynı şey Arjen Robben için de geçerli. Geri kalanlar, iki oyuncunun da halen Hollanda Milli Takımı'nın doğal liderleri olduğunu görüyor" ifadesini kullandı.