Chedjou ve Hamit'i Tuzla maçı yaktı

Beşiktaş derbisinde yedirdiği 2 golden sonra gözden düşen Chedjou’ya son bir şans vermeyi düşünen yönetim, Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden Kamerunlu’yu sildi. Hamit’i yakan da aynı maçtaki görüntüsüydü.

Türkiye Kupası’ndaki 3-2’lik Tuzla maçı, Galatasaray’da iki futbolcunun sonunu getirdi. Chedjou, Beşiktaş derbisinde yedirdiği 2 gol sonrası gözden çıkarılmıştı. Buna rağmen yönetim, Kamerunlu savunmacıya Serdar Aziz’in sakatlığını da göz önünde bulundurup son bir şans vermeyi düşünüyordu.

Ancak Chedjou’nun Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart, attığı gole rağmen yönetimi çileden çıkarınca köprüler atıldı. Tecrübeli futbolcudan bonservis geliri bekleyen Sarı-Kırmızılılar, işi doğrudan sözleşme feshiyle bitirme kararı verdi ve süreç hızlandı.

Maaş bütçesi açılacak

Benzer bir durum Hamit için de geçerli. Tuzla maçındaki bitik ve isteksiz görüntüsü, 33 yaşındaki futbolcunun ayrılık vaktini de erkene çekti. Yönetim, Hamit’in yıllık 1.6 milyon Euro, Chedjou’nun da 2.1 milyon Euro olan ücretini, genel takım maliyetinden düşerek yeni transferler için maaş bütçesinde yer açacak.



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