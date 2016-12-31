Ersun Yanal'a baskı büyüyor

Başkan Muharrem Usta’nın sahip çıktığı Ersun Yanal’a baskı gün geçtikçe artıyor. Kupa kaybı sonrası yerel basın ve taraftarın istifaya davet ettiği deneyimli çalıştırıcıya en ağır tepki yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral’dan geldi: Zorla güzellik olmaz hocam!

Trabzonspor’da alınan üst üste başarısız sonuçlar, teknik direktör Ersun Yanal’ın takımdaki geleceğinin daha da yüksek sesle tartışılmasına neden olmaya devam ediyor. Başkan Muharrem Usta’nın ‘Sonuna kadar arkasındayım’ sözleriyle destek çıktığı deneyimli futbol adamına baskılar, 3.lig ekibi Kızılcabölükspor beraberliğiyle daha da ayyuka çıktı. Mücadele esnasında ve sonrasında taraftarların istifaya davet ettiği Yanal’a en ağır tepki, yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral’dan geldi.

‘Savaşmaya yürek yoksa...’

Kızılcabölükspor beraberliğinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saral, “Bize Çanakkale ruhu şart hocam! Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit onbaşılar lazım hocam. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam” sözleriyle Yanal’a yuklendi. Sezon başında Bordo-Mavili takımda üçüncü kez göreve gelen Yanal, takımın başında çıktığı 16 lig ve 6 kupa maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi gördü. Ligde 16 maçta 18 puan toplayan Bordo-Mavililer, rakiplerine 30 puan kaptırdı.

‘Artık düğmeye bastım’

Eleştirilerin odak noktasındaki isim Ersun Yanal, Kızılcabölük beraberliği sonrası özeleştiri dolu bir açıklama yaptı. Takımın enerjisini koruyamamasından dem vuran Yanal, “Bundan sonraki pardonlar artık Trabzonspor için bir çizgide kalmıştır. Önümüzdeki dönemde hem takımın çizgisini yukarıya çeken hem de bu süreç içeresinde yaptığı uygulamalarla şapkayı önüne koyup düşünen bir Trabzonspor olacaktır. Takviyelerle de olması gereken çizgiyi yukarıya taşıyan Trabzonspor’u hepimiz bekliyoruz. Ben de bunu yapmak ve uygulamak için alacağımız her türlü önlemi ve uygulamayı hayata geçirmek için bugünden itibaren düğmeye basmış oluyorum” dedi.

Yerel basın: Utanıyoruz

Trabzonspor’da desteğin gitgide azaldığı teknik patron Ersun Yanal’a yerel basın da ateş püskürdü. Kızılcabölükspor beraberliği sonrası gazeteler ‘Utanıyoruz’ başlıklarıyla çıkarken, ağır eleştirilerin hedefi olan Yanal’ın bir an önce görevi bırakması gerektiği görüşünde birleşildi. İlkhaber, ‘“Utanıyoruz. Ya siz? Sahada yürümekten aciz milyonluk futbolcular 3.lig takımını bile yenemedi” diye yazdı. Karadeniz gazetesi, “Allah aşkına çekin gidin”, “Yanal yalan oldu”; Ekspres gazetesi ise, “Bu hoca ile bu iş olmaz” yorumunu yaptı.

Kendisinin gerisinde kaldı!

Spor Toto Süper Lig’de ilk 16 hafta sonunda ilk yarıyı 18 puan toplayarak kapatan Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, görev yaptığı 3 dönem içerisinde en kötü sezonunu yaşıyor. Söz konusu 16 maç sonunda 1,13 puan ortalamasında kalan Trabzonspor, Yanal’ın görevde bulunduğu üç dönem içerisindeki en başarısız performansı sergileyerek hayal kırıklığı yaşattı. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor’da görev yaptığı 2007-2008 sezonunda 1,50, 2008-2009 sezonunda 1,83, 2014-2015 sezonunda 1,80 puan ortalaması elde etmişti.

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